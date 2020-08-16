نجاة وزير التعليم في الصومال من محاولة اغتيال

نجا وزير التعليم الصومالي عبد الله جودا بري من محاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بعبوة ناسفة، في منطقة جيدو جنوب الصومال.





وذكرت وسائل إعلام محلية أن الوزير آمن بعد انفجار لغم في سيارته، حيث كان يجري زيارة للمنطقة لافتتاح عدد من المشاريع.





ونشرت "صومالي جاردن" صوار قالت إنها لسيارة وزير التعليم بعد استهدافها في الهجوم.





يأتي ذلك بالتزامن مع الهجوم على فندق في شاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن سقوط 15 قتيلا، و28 مصابا على الأقل.



