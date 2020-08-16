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أخبار العالم

نجاة وزير التعليم في الصومال من محاولة اغتيال

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:46 م
نجاة وزير التعليم
نجاة وزير التعليم في الصومال من محاولة اغتيال
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قسم الخارجي
نجا وزير التعليم الصومالي عبد الله جودا بري من محاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بعبوة ناسفة، في منطقة جيدو جنوب الصومال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الوزير آمن بعد انفجار لغم في سيارته، حيث كان يجري زيارة للمنطقة لافتتاح عدد من المشاريع.

ونشرت "صومالي جاردن" صوار قالت إنها لسيارة وزير التعليم بعد استهدافها في الهجوم.

يأتي ذلك بالتزامن مع الهجوم على فندق في شاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن سقوط 15 قتيلا، و28 مصابا على الأقل.

ووقع هجوم بسيارة محملة بالمتفجرات في فندق بالعاصمة الصومالية، قبل أن يقتحمه مسلحون ويبدأون في إطلاق النار بشكل عشوائي، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
نجاة وزير التعليم في الصومال من محاولة اغتيال
نجاة وزير التعليم في الصومال من محاولة اغتيال
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