4 محافظات تستقبل لحوم أضاحي الأوقاف

استقبلت اليوم الأحد مديريات أوقاف: ( أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان ) سيارة (براد كبير) تحمل لحوم أضاحي الأوقاف ، بواقع (4) أطنان لكل محافظة، وذلك لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي .





ثمن نائب محافظ أسوان الدكتور أحمد شعبان جهود وزارة الأوقاف في مشروع صكوك الأضاحي , مشيدًا باهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمناطق الأولى بالرعاية وبخاصة صعيد مصر .





أكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .







