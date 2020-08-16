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ديني

4 محافظات تستقبل لحوم أضاحي الأوقاف

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:11 م
4 محافظات تستقبل
4 محافظات تستقبل لحوم أضاحي الأوقاف
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محمود ضاحي
استقبلت اليوم الأحد  مديريات أوقاف: ( أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان  )  سيارة (براد كبير) تحمل لحوم أضاحي الأوقاف ، بواقع (4) أطنان لكل محافظة، وذلك لتوزيعها على  المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي .

 ثمن نائب محافظ أسوان الدكتور  أحمد شعبان جهود وزارة الأوقاف في مشروع صكوك الأضاحي , مشيدًا باهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمناطق الأولى بالرعاية وبخاصة صعيد مصر .

أكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .


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