AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

143 دائرة للفردي و4 للقوائم.. تشريعية النواب توافق على قانون تقسيم الدوائر

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:45 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد- ماجدة بدوي- يوسف سامح
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي علي مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا في مجمله. 

وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلي 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. 

ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه علي انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامة وعلي كل انتخاب تكميلي لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140  لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و (284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نهائيا.. اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على قانون الأغلبية لمجلس النواب

تشريعية النواب رفضت المساس بعدد أعضاء البرلمان القادم.. تفاصيل

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قوانين الانتخابات

قائمتان تضم كل واحدة 100 مرشح وأخرتان تشملان 42.. النواب يوافق على مادة تقسيم الدوائر الانتخابات بالقانون الجديد

%50 ؜للقائمة و50% للفردي.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون مجلس النواب في مجموعه

بعد الموافقة على تعديلات قانون مجلس النواب.. رفع أعمال الجلسة العامة للغد

ترشيحاتنا

تعرف على قيمة عقد عبدالله السعيد ورمضان صبحي مع بيراميدز

البرلمان يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء لمواجهة سرقات التيار

سورة قرآنية قصيرة تقوي الذاكرة وتعالج النسيان.. على جمعة يكشف عنها

رد فعل غريب من إكرامي بعد طرد ابنه من الأهلي

بملابس لافتة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها.. شاهد

بفستان جريء.. صبا مبارك بإطلالة صيفية تبرز جمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام

بجينز ممزق وتوب جذاب.. كارولين عزمي بإطلالة تكشف جمالها