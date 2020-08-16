AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إنفوجراف.. زيادة إنتاج الزراعة في مصر خلال السنوات الـ 9 المقبلة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات مجلس الوزراء، "إنفوجراف" عن زيادة إنتاج الزراعة في مصر في السنوات الـ ٩ المقبلة، لافتا إلى أن هناك 5% فقط من أراضي منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا صالحة للزراعة.   


وأشار الإنفوجراف إلى النظرة المستقبلية للإنتاج الزراعي المصري وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة أن الإنتاج الزراعي في مصر.

وأفاد الانفوجراف بأن الزراعة ستشهد زيادة ملحوظة بفضل ارتفاع إنتاج بنجر السكر بواقع 6.9 ميجا طن، وهو ما سيساهم في تراجع واردات مصر من السكر في السنوات المقبلة، كما سيشهد الإنتاج الحيواني نموا كبيرا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحمى الصناعة من الانهيار.."الفلاحين" تشيد بقرار حظر استيراد السكر

القصير: مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي .. و 1.6 مليار جنيه تمويل البتلو و 160 دولة تستقبل 305 سلع مصرية

يبدأ الإنتاج 2021.. معلومات عن إنشاء أكبر مصنع سكر بالعالم في محافظة المنيا

وزير الزراعة خلال افتتاح 6 مزارع إنتاج حيواني بالبحيرة: نسعى لسد الفجوة من اللحوم الحمراء..نواب: يقلل من اعتماد الدولة على الاستيراد.. ويحقق الاكتفاء الذاتي

توفير العملة الصعبة .. إنتاج تقاوي بنجر السكر بسانت كاترين بعد نجاح التجربة

برلماني: مشروع الثروة الحيوانية يعالج مشكلة نقص الإنتاج الحيواني

ترشيحاتنا

نشرة المرأة.. أضرار لن تتوقعها للسمنة على الصحة.. بالأحمر الناري كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط

بـ الأحمر الناري.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها

هذه أفضل عبادة تدخل الجنة

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام

وزير النقل: المونوريل وسيلة نقل جماعي عصرية لخدمة المواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام

بجينز ممزق وتوب جذاب.. كارولين عزمي بإطلالة تكشف جمالها