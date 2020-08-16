إنفوجراف.. زيادة إنتاج الزراعة في مصر خلال السنوات الـ 9 المقبلة

نشر مركز المعلومات مجلس الوزراء، "إنفوجراف" عن زيادة إنتاج الزراعة في مصر في السنوات الـ ٩ المقبلة، لافتا إلى أن هناك 5% فقط من أراضي منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا صالحة للزراعة.









وأشار الإنفوجراف إلى النظرة المستقبلية للإنتاج الزراعي المصري وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة أن الإنتاج الزراعي في مصر.





وأفاد الانفوجراف بأن الزراعة ستشهد زيادة ملحوظة بفضل ارتفاع إنتاج بنجر السكر بواقع 6.9 ميجا طن، وهو ما سيساهم في تراجع واردات مصر من السكر في السنوات المقبلة، كما سيشهد الإنتاج الحيواني نموا كبيرا.