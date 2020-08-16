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تكريم أعضاء اللجنة التنفيذية للمنتدى البيئى الدولي الرابع بجامعة طنطا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:01 م
تكريم أعضاء اللجنة
تكريم أعضاء اللجنة التنفيذية للمنتدى البيئى الدولي
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أحمد على

كرم الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، اليوم، أعضاء اللجنة التنفيذية للمنتدى البيئى الدولي الرابع ، تقديرا لجهودهم ، وذلك على هامش انعقاد مجلس شوون خدمة المجتمع .

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وتم تكريم الدكتور طارق فوده مقرر المنتدي، والدكتور أحمد شكل سكرتير المنتدي ، والدكتوره سحر محمد هزاع، والدكتور محمد مأمون الشيخ، والدكتور السيد ابراهيم سالم، والدكتور محمد السيد أحمد، والدكتوره أم ابراهيم الساعى، والدكتور سحر محمد الحجار، والدكتور أيمن بكري، والدكتور ياسر ابراهيم بيومي، والدكتور حسان رشيد ، والدكتور محمد النمر، والدكتور رضا البسيوني، والدكتوره دينا عبد الهادي، والدكتور وليد العشرى ،والدكتوره هويدا الإتربي، وأحمد رشاد أمين عام الجامعة وحمدي قنديل .

وشمل التكريم الدكتور محمد الطريقي ، والدكتور عصام العسيري من المملكة العربية السعودية .

من جانبه، أشاد الدكتور عماد عتمان بالدعم اللامحدود الذي قدمه رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع في إنجاح المؤتمر ، والذي عقد افتراضيا علي مدار يومين في شهر يونيو الماضي،  مثمنا كذلك جهود كافة أعضاء اللجان المنظمة ومنسقي المحاور.

 

واستعرض الدكتور طارق فوده مقرر المنتدي البيئي الدولي الرابع ملخصا سريعا لما تم انجازه خلال فعاليات المنتدي ، موضحا أن اجمالى عدد البحوث المقدمة بلغ 254 بمشاركة اكثر من 1600 باحث من مختلف الدول ، مشيدا بجهود نائب القطاع الدكتور عماد عتمان وفريق نظم المعلومات الادارية وفريق شبكة معلومات الجامعة وفريق البوابة الالكترونية .

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