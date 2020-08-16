رمضان عبد المعز: السخاء يجعلك من سادة الناس في الدنيا.. فيديو

» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن النوع الثاني هو أنك تضع يدك في جيبك، أي الجود بالموجود، مشيرًا إلى أن سادات الناس في الدنيا هما الأسخياء، أي تكون عن مال غيرك متورعًا، وبمالك متبرعًا، والاتقياء هم سادات الاخرة.

وسبق أن قال في حلقة سابقة، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن أحب وأقرب الناس مجلسًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة هم أحسن الناس أخلاقًا، و

هؤلاء سيكون كتفهم إلى كتف النبى -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة، ويشربون من يده الشريفة"، مشيرًا إلى أن الأمم والشعوب والمجتمعات ينهضون بالأخلاق، وذهاب الأخلاق تجعل الإنسان ميت.