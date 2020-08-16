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ديني

رمضان عبد المعز: السخاء يجعلك من سادة الناس في الدنيا.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:54 م
رمضان عبد المعز:
رمضان عبد المعز: هذا العمل يجعلك من سادة الناس في الدنيا
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أمل فوزي
قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن السخاء نوعان، هما عدم النظر لما في يد الغير، وتدريب النفس وتهذيبها على ذلك، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ» الآية 108 من سورة النساء.

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وأوضح «عبدالمعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن النوع الثاني هو أنك تضع يدك في جيبك، أي الجود بالموجود، مشيرًا إلى أن سادات الناس في الدنيا هما الأسخياء، أي تكون عن مال غيرك متورعًا، وبمالك متبرعًا، والاتقياء هم سادات الاخرة.

وسبق أن قال في حلقة سابقة، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن أحب وأقرب الناس مجلسًا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة هم أحسن الناس أخلاقًا، وهؤلاء سيكون كتفهم إلى كتف النبى -صلى الله عليه وسلم-  يوم القيامة، ويشربون من يده الشريفة"، مشيرًا إلى أن الأمم والشعوب والمجتمعات ينهضون بالأخلاق، وذهاب الأخلاق تجعل الإنسان ميت.

وأكد رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، أن تتبع زلات الناس وكشف عوراتهم وفضحهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبر من أعمال المنافقين.

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ونبه «عبدالمعز» إلى أن المؤمن دائمًا يستر الناس ولا يكشف عورته حتى لا يفضحه الله سبحانه وتعالى، ويغفر أخطاء الناس حتى يغفر الله تعالى له.

وأشار إلى أنه لو تغافلنا عن أخطاء الناس وعواراتهم سيصبح لدينا مجتمع سوى خال من المشاكل.
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