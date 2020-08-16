بسبب كورونا.. دولة عربية تدخل دائرة الخطر من جديد

كشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني عاصم عراجي أن فيروس كورونا بات يهدد الدولة اللبنانية بعد تزايد أعداد الإصابات داخل البلا حيث دخلت لبنان دائرة الخطر من فيروس كورونا المستجد علي حد تعبيره.





ودق عرجي في تصريحات صحفية لــ" إم تي في " ناقوس خطر بسبب الأوضاع داخل المستشفيات ، مبينا أن المستشفيات داخل لبنان لم تعد قادرة علي إستيعاب المزيد من اصابات كورونا.





وناشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني الجميع بضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية للحماية من فيروس كورونا ولاسيما إرتداء الكمامة في الأماكن العامة .





وأطلق رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني تحذيرات شديدة اللهجة لمواطنيه حيث قال : الالتزام بالوقاية والا نتجه الى الاقفال التام، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المتهالك أصلا"





كما حذّر من أن تشهد البلاد في فصل الخريف، الذي بات قريبًا، ارتفاعًا في عدد الإصابات الخطرة.



