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توك شو

دى مطار مش محطة مترو.. تعليق مواطن على محطة النزهة بعد افتتاحها اليوم.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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أسامة علي
رصدت عدسة برنامج "الحياة اليوم" آراء المواطنين داخل محطة مترو النزهة، إحدى محطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث بعد افتتاحها اليوم.

وقال عباس صبرى أحد المواطنين، أن محطة مترو النزهة شئ عظيم وحديث ويستحق توجيه الشكر للدولة المصرية ووزارة النقل وعلى رأسها المهندس كامل الوزير وزير النقل.

وتابع صبرى قائلا: "دى مطار مش محطة مترو".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.
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