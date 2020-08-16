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اقتصاد

التخطيط: معايير جديدة لمنظومة التميز الحكومي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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آية الجارحي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن منظومة التميز الحكومي تم تصميمها وإعداد معاييرها واستخدامها كأساس للتقييم لتشمل ثلاثة محاور رئيسة.

 


وأضافت هالة السعيد، أن المحاور الثلاثة الرئيسية تتمثل في مدى تحقيق الرؤية، درجة تشجيع الابتكار، مدى توافر عوامل التميز.



ولفتت إلى أن تلك المحاور تستهدف تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه تلك الجهات في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة.



وتابعت: فضلًا عن استكشاف ما هو جديد فى أسلوب تفكير وطرق تخطيط وتنفيذ وتطوير العمل الحكومي باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة.

جاء ذلك خلال مجموعة الحلقات النقاشية التى يقدمها مشروع جائزة مصر للتميز الحكومي ، حيث قدمت الوزارة بالشراكة مع برنامج الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز.

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