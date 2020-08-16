المصائب لا تأتي فرادى.. اندلاع حريق هائل في حقول بلدة مشغرة بـ لبنان

شهدت منطقة المغراية / العوجا في بلدة مشغرة اللبنانية إندلاع حريق هائل يعد الثالث من نوعه في غضون أسبوعين، حيث التهمت مساحات واسعة من الحقول المزروعة بالأشجار المثمرة،





وذكرت تقارير صحفية ان الحريق تسبب في خسائر جسيمة في بساتين التفاح، و كادت النيران تصل إلى المنازل.





وتمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني و"الهيئة الصحية الاسلامية" و"كشافة الرسالة الاسلامية" والأهالي، من محاصرة الحريق والحد من انتشاره وسط ظروف صعبة..





ودعت بلدية مشغرة الأهالي إلى "الحذر الشديد، والتعاطي بمسؤولية، لأن أخطاء بسيطة ناجمة عن الاستهتار قد تؤدي إلى ألحاق الضرر الفادح بالبيوت والأرزاق.