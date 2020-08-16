النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الجمارك.. ومعيط: مهم للأمن القومي

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدّم بخصوص الجمارك





ويهدف مشروع القانون الى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الاوضاع التى كانت مثارًا للشكوى فى ظل قانونى الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين من خلال تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى وزيادة درجة رضاء المواطنين و جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة ، وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد .





و أكد وزير المالية محمد معيط أهمية مشروع قانون الجمارك المعروض على مجلس النواب، مشيرا الي ان مشروع قانون الجمارك من القوانين المهمة للتجارة والصناعة والأمن القومي المصري.





وشدد الوزير على انه تم البدء في تحديث الأداء ورفع الكفاءة والحد من التهريب واستخدام الأساليب الحديثة، وفى ديسمبر القادم سيكون هناك وضع جديد فى الجمارك لمواجهة التحديات التى يعاني منها المصدرون والمستوردون.





ورد وزير المالية على ماجاء فى كلمة النائب طلعت خليل حول وجود شحنة من "نترات الأمونيوم" فى ميناء الأدبية بالسويس وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ،قائلا أن ملف الحاويات التى تحمل موادا خطرة نعمل عليه منذ فترة، وقمنا بالتخلص من كمية كبيرة من من الرواكد والمواد الخطرة والألعاب النارية فى عدد من الموانىء.





وأضاف معيط الى إن ماحدث فى ميناء بيروت مؤخرا دفعنا لمراجعة إجراءات التأمين بالتعاون مع الوزارات المعنية فى الموانىء ، ونواصل التخلص من المواد الخطرة والمهملة والرواكد، ونعمل على الاستعلام المسبق عن الشحنات قبل وصولها لموانئنا وفق النظام الألكتروني وهو أمر يتابعه مجلس الوزراء.





وأوضح معيط أن قانون الجمارك الجديد يضع نظام جديد للرقابة الالكترونيه على كافة الواردات منذ وصولها الى الموانئ ومتابعتها خلال عمليات نقلها الى الموانئ الجافة .