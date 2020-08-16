القومية للأنفاق: سعر تذكرة المترو يستخدم للصيانة والحفاظ على الخدمة المتميزة .. فيديو

قال اللواء عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المرحلة الرابعة لخطوط مترو الأنفاق التي تم افتتاحها اليوم تمتد لأول مرة إلى أقصى شرق القاهرة لخدمة الكثافة السكانية فى شارع جسر السويس .









وأضاف والي خلال مداخلة هاتفية لقناة "تن"، أن المحطات الجديدة مصممة على أحدث طراز عالمي خاصة محطة عدلى منصور .









وأوضح أن تكلفة إنشاء محطات المترو وخطوط نقل الأنفاق ذات تكلفة عالية جدا وتحتاج لمتابعة وصيانة دورية وتوافر أحدث أساليب التشغيل.









وأكد أن الدولة لا تتحمل تكلفة الإنشاء، مشيرا إلى أن سعر التذكرة يستخدم للصيانة والمتابعة، للحفاظ على الخدمة المتميزة التي يقدمها مشروع مترو الأنفاق .









ونوه إلى أن الإهمال فى عمليات الصيانة والمتابعة خلال العقود الماضية، أدى الى دفع مبالغ هائلة فى رفع كفاءة الخطين الاول والثانى كان الاولى ان توجه الى جهات اخرى.