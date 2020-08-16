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أخبار العالم

رسالة من الصحة السعودية لمواطنيها بشأن كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:18 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل

أكد متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أن جائحة فيروس كورونا العالمية لا تزال مستمرة، لافتا الي أن النزول في أعداد الحالات والاصابات بالفيروس في المملكة وتسجيل الانخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالعنايات المركزة، أمور نستبشر بها خيرًا.

 وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم انها جاءت نتيجة الالتزام العالي بالاجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات والتطبيقات والخدمات الصحية الداعمة التي وفرتها الدولة لامن وسلامة المجتمع.

وبيًن  أن نهاية أي جائحة عالمية تتحدد بالانحسار في الأعداد والانخفاض في الانتشار حول العالم وقاراته، كذلك وجود علاج ناجح أو لقاح فعال ومؤثر.

جدير بالذكر ان إجمالي أعداد المتعافين من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وصل إلى 266953 حالة ، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 298542حالة.
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