AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

البرلمان يغلظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. 6 أشهر سجن وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:01 ص
عقوبه سرقه التيار
عقوبه سرقه التيار الكهربائي
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
غلظ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عقوبة سرقة التيار الكهربائي، وذلك ضمن تعديلات قانون الكهرباء 87 لسنة 2015، والذي وافق عليه المجلس في مجموعة وأحاله لمجلس الدولة.

وشددت المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات، دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها، دون عذر  أو سند من القانون، وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه فى الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاح التصالح فى الحالة الأخيرة، ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

وقد جاء تشديد العقوبة مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى أحد الأفعال الآتية

كما تضمنت المادة (71) المستبدلة، والتى ترصد عقوبة لكل منّ استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاحت التصالح، ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

وجاء النص مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
Advertisements

ترشيحاتنا

أوقفها الآن.. 5 ميزات في مساعد جوجل تتجسس عليك

وزير النقل السابق: محطة عدلى منصور مشروع نقل جماعي محترم وسريع.. فيديو

حسام عاشور يصدم تركي ال الشيخ بقوة.. تعرف علي السبب.. فيديو

كانوا برفقة رئيس الوزراء الروسي.. إصابة عدة صحفيين بفيروس كورونا

نجم الأهلي السابق يدافع عن رمضان صبحي ويوجه رسالة نارية للخطيب

اصطدام مروع.. شاهد تطاير متسابقين بدرجاتهما النارية في الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانوا برفقة رئيس الوزراء الروسي.. إصابة عدة صحفيين بفيروس كورونا

شاهد.. لحظة سقوط مراسل قناة إسرائيلية على الأرض أمام الكاميرا في دبي.. فيديو

شاهد لكمة عنيفة من شاب أسود لرجل أبيض تطيح به على أرض القطار| فيديو