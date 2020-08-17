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برلمان

برلماني: الدولة في طريقها لإنهاء أزمة البناء المخالف

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:01 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد اسماعيل، أمين سر لجنة الاسكانع، بمجلس النواب، إن هناك مناطق لن يتم البناء فيها مرة أخرى، مثلا بعض المناطق بالقاهرة والجيزة، التي تتمتع بكثافة سكانية عالية.

وأضاف النائب محمد اسماعيل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك منطلق أخرى سوف يتم بناء فيها دورين فقط، وذلك لاتساع النطاق الجغرافي بها، مشيرا إلي أنه سوف يتم تغيير نشاط الأماكن التي يحذر فيها البناء أو المخالفة.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن الدولة في طريقها لإنهاء أزمة كبيرة، وهي مخالفات البناء، والتي امتدت لعقود، لافتا إلى أن قرارات الحكومة في هذا الملف جريئة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أنه لن تكون هناك أراضي لن يسمه البناء فيها مرة أخرى بالإضافة إلى أن هناك مناطق لا يسمح البناء فيها أكثر من دورين.
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