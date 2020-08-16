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برلمان

نائب إمبابة يطالب بتخصيص 4 مقاعد للدائرة.. والسجينى يرد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:52 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
قال النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، إن الهدف من المناقشات المستفيضة لمشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر، عن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ألا يصاب القانون بشبهة عدم الدستورية، لأنه إذا حدث ذلك سنكون أمام عواقب وخيمة، منتقدًا تخصيص مقعدين فقط لدائرة إمبابة في حين أنها كانت تمثل سابقًا باربع مقاعد.

واضاف الخولي، خلال إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي، أن دائرة بولاق ظلت محتفظة بعدد المقاعد المخصصة لها بواقع 3 مقاعد، في حين أن تعداد الناخبين في دائرة إمبابة مماثلة بل وتزيد، قائلًا : من حق أهالي إمبابة أن يمثلوا وفقا لما أقره الدستور، وهذا الأمر قد يدفع بتقديم طعن أمام المحكمة".

وتابع الخولي، " تاريخيا، إمبامة كانت مع الوراق في دائرة واحدة، فلو كانوا بدائرة واحدة داخل مشروع القانون لمنحت هذه الدائرة 5 مقاعد".

فيما علق النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، الحائز علي الاغلبية البرلمانية، إن التقسيم السابق كان يعمل الاقسام العاملة وغير العاملة، أما مشروع القانون المعروض حاليا تم علي أساس الاقسام العاملة فقط، لكن في النهاية الملاحظة سيتم اخذها في الاعتبار ودراستها داخل اللجنة، ليعقب النائب إيهاب الخولي بقوله : أنني اسجل في كل الاحوال طلب كلمة في الجلسة العامة المزمع عقدها غدًا لمناقشة مشروع القانون".

بدوره قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروعات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية سيتم فيها اخذ رأي الجهات المعنية ومنها المجلس الأعلي للقضاء والهيئة الوطنية للإنتخابات، ومجلس الدولة، فضلا عن المجالس القومية المتعلقة مثل القومي للمرأه.
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