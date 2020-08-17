شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛

وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 17 أغسطس، وفقا لعلم الأرقام.

في علم الأرقام إذا كنت مولودا شخصية اليوم في علم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 17 أغسطس فإن ذلك يعني أنه سيكون من الأفضل لك أن تنتبه لعملك من خلال عدم التحدث كثيرًا هنا وهناك في المكتب. بصرف النظر عن هذا ، تجنب المناقشات مع الزملاء ، وإلا فقد تتشوه صورتك. إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا في شراكة ، فيجب أن تثق في القرارات التي يتخذها شريكك.







على الصعيد الاقتصادي ، اليوم جيد. لن تكون هناك مشكلة فيما يتعلق بالمال اليوم. سيكون سلوك زوجك جيدًا تجاهك. بالحديث عن صحتك ، إذا كنت تعاني من أي مرض متعلق بالقلب ، فأنت بحاجة إلى مزيد من العناية

نصيحة علم الابراج ..

سيكون التأمل مفيدًا لك أيضًا. إذا كنت تعمل ، فأنت بحاجة إلى تسريع عملك. يمكن لأولئك الذين يمارسون أعمال الطب الحصول على فائدة كبيرة. سيكون جو المنزل جيدًا. ستكون علاقتك مع عائلتك جيدة ، وستكون أموالك على ما يرام. إذا كنت تنفق بعناية فلن تكون هناك مشكلة.





