النقابة العامة للكيماويات تطالب المسئولين بتنفيذ توجيهات الرئيس بتطوير شركات القطاع العام

عقد مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر إجتماعا طارئا اليوم الأحد لمناقشة مصير شركتي الدلتا للأسمدة وراكتا للورق التابعتين للشركة القابضة للكيماويات، مطالبا الجهات المسؤولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتطوير وعدم المساس بحقوق العاملين، وعدم السير في طريق التصفية والخصخصة.





وجاء في بيان صحفي صادر عن الاجتماع الطارئ اليوم الأحد، أن المجتمعون تناقشوا فيما جاء بإحدى الصحف القومية حول مصير الشركتين،داعين إلى تطويرهما.





وقال البيان نصا: "اولًا : فيما يخص شركة الدلتا للاسمدة وهى احدى الشركات الرائدة في صناعة الأسمدة وبها اكثر من 2600 عامل ،وهي عمالة مباشرة كما انها تعتبر مدينة بكامل جوانبها وأننا نؤكد على ما أكده فخامة السيد / عبدالفتاح السيس" رئيس الجمهورية " من تطوير شركات قطاع الاعمال العام والذى تجلى في اجتماع فخامته منذ ايام قليلة ،مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل حول دعم الصناعات الثقيلة ومنها شركة الحديد والصلب ،والذى يؤكد في كل لقاء على أنه حريص على الصناعة الوطنية".





وطالب المجلس بتنفيذ خطة تطوير شركة الدلتا للاسمدة كما أعلنتها الشركة القابضة للكيماويات من قبل والمتمثل في تطوير الشركة على أرض الشركة الحالية بمدينه طلخا، مؤكدا على رفضه كل الاشكال وأي محاولة للتصفية تحت اى مسمى لانهاء صرح من صروح الصناعة في مصر وهى احد الموردين الرئيسين لوزارة الزراعه والفلاح بالاسمدة المدعمة .





وأضاف البيان: "كما نرفض ما جاء بالتقرير المنشور بإحدى الصحف القومية،عن حقوق العاملين"، مطالبا بعدم المساس بأى حق من حقوق العاملين الذين لديهم أسر لا تستطيع الحياة بدون دخولهم والذين ليس لديهم اى ذنب في إيقاف الشركة.





وأكد البيان ان هناك تقرير خرج يؤكد ان محافظة الدقهلية هي من أقل المحافظات إنبعاثات مضرة بالبيئة، وهو عكس ما يثار حول أن شركة الدلتا غير متوافقة بيئيًا، موضحا ان التطوير الذى كان ضمن خطة الشركة القابضة كان يستهدف العمل على التوافق البيئي، وان تكون الانبعاثات في الحد المسموح به وان التوافق هو مسئولية الإدارة وليس مسئولية العاملين بل مسئولية الإدارة.





وطالب المجلس جميع المسئولين بالوقوف خلف شركة الدلتا لاستمرارها في مكانها وتطويرها على ارضها لان صناعة الأسمدة هي من الصناعات الاستيراتيجية وتعتبر مشكلة أمن قومى ولا يجوز ان يدفع دائما العاملين ثمن لا ذنب لهم فيه، كما طالب مجلس النواب بفتح هذا الملف لحماية تلك الصناعة والحفاظ على حقوق العاملين ومن بينهم نواب محافظة الدقهلية جميعًا.





وتطرق البيان الى مشكلة شركة "راكتا للورق" وقال:"ثانيا: فيما يخص شركة راكتا للورق أرسلنا من قبل مذكرة لمعالى وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق، بأن الإيقاف ليس بسبب العاملين وانما جاء بقرار من الشركة القابضة للكيماويات للبدء في عملية التطوير مع التعهد بعدم المساس بحقوق العاملين..لذا فإننا نطالب بعقد مفاوضة عاجلة مع النقابة العامة للاتفاق على ما يتحصل عليه العاملين الذين ليس لهم ذنب في إيقاف الشركة وبما لا يضر بدخولهم وان دخول هؤلاء العاملين دخول متدنية.





كما طالب المجلس الشركة القابضة بوقف قرار تشكيل اللجنة المشكلة بتسيير اعمال مجلس إدارة شركة راكتا للورق حيث ان المنتخبين قد أنتخبوا بإرادة حرة من العاملين وقد كفل لهم الدستور و قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنه 2017 وقانون 18 لسنه 2018 لاعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بحرية التعبير عن ارائهم وان رفضهم لقرار معين ليس جريمة يعاقب عليها القانون ويتم حل المجلس من اجل ذلك.





وأضاف البيان :"كما أننا نرفض ما جاء بإجتماع اللجنه المشكلة لتسيير الاعمال من قرارات خاصة بأجور العاملين.. وانه وفقًا للقانون في حالة مناقشة اى أمر يخص العاملين يكون عن طريق المفاوضة مع النقابة العامة المعنية وهى النقابه العامه للكيماويات".





واتفق مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات على إرسال البيان الختامي الصادر عنه والذي لخصه هذا البيان الصحفي إلى رئيس مجلس الوزراء، وورئيس مجلس النواب ،ووزير قطاع الاعمال العام، ووزير القوى العاملة، ورئيس الشركة القابضة للكيماويات.





وفي ختام البيان أكد المجتمعون على ثقتهم في الاستجابة لمطالب مجلس الإدارة التي تتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على القطاع العام وتطويره ،مؤكدين على أنهم داعمون للقيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي في كل تلك التوجيهات والقرارات التي تدفع بعجلة التنمية وإستقرار الجبهة الداخلية وحماية الامن القومي في الداخل والخارج ،مؤكدين وقوفهم خلف الرئيس في كل سياساته التي ثبت انها في صالح الوطن والمواطن وفي القلب منه العمال .