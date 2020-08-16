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رياضة

رضا عبدالعال لـ صدى البلد: حركة الأهلي مع شريف إكرامي قلة أصل مش جديدة عليهم وسببها نجل شوبير

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:34 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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عمرو ابوبكر
كشف رضا عبد العال نجم الزمالك السابق عن رأيه فيما تعرض له شريف إكرامي بشأن طريقة استغناء النادي الأهلي عنه.

وأعلن النادي الأهلي انهاء تعاقد حارس مرمى الفريق شريف اكرامي، والاستغناء عن خدماته قبل انتهاء عقده مع نهاية الموسم الحالي.

وقال عبد العال خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن ما فعله الأهلي مع شريف إكرامي أمر مش غريب على الأهلي، فهو يفعل ذلك دائماََ مع ابنائه ولاعبي فريقه.

وأضاف عبد العال أن، اللي لا ينظر الا للسوشيال ميديا وما فعله مع مؤمن زكريا وحسام عاشور خير دليل، الذي يحركه مواقع التواصل يفشل.

وأكمل: اللي عمله الأهلي مع شريف ده قلة أصل، يعني بعد الانجازات التي حققها والمشوار الطويل، وعدم التطاول على الحلوة والمرة يعني، يكون ده آخرتها.

وأشار عبد العال الى أن، ما فعله رمضان صبحي في الأهلي حلال فيهم، هم بيتعاملوا بنفس الطريقة، ولابد من التعامل معهم بالمثل.

وتابع: من حق أي لاعب أني يرحل في أي وقت من الأهلي بسبب فشل الإدارة التي لا تقدر لاعبيها، وتعرضهم للرحيل بطرق غير مرضية للجمهور واسم الأهلي.

وصرح عبد العال، أن شريف اكرامي له ملفه، ورمضان صبحي له ملفه، فالتعامل مع كلٍ على حدى فلا نربط ملفات اللاعبان ببعض فقط لأنهم نسايب.

واختتم تصريحاته: الكل يعلم أن ازاحة شريف هي اتاحة الفرصة لنجل شوبير، وهو ما فعله الأهلي. 
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