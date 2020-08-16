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رياضة

رئيس نادى أسوان يجتمع بلاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:12 م
جانب من اجتماع رئيس
جانب من اجتماع رئيس اسوان مع اللاعبين
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كتب: رباب الهوارى
عقد اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى،ومحمد سيد حامد أمين الصندوق ، جلسة مع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم واللاعبيين لتحفيزهم قبل مواجهه النادي الأهلي  بالجولة 20 للدورى الممتاز يوم الإثنين 17/8 .

جاء الاجتماع مع الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى واللاعبين قبل أداء التدريب الأخير إستعدادا لملاقاة الأهلى .

وأكد رئيس نادى أسوان  دعم مجلس الإدارة الكامل والمتواصل والمستمر للجهاز  الفنى واللاعبين فى هذه المرحلة من أجل إستعادة العروض القوية والنتائج الإيجابية التى تليق بإسم أسوان .


وطالب رئيس النادي  اللاعبين بالأداء القتالى والروح والكفاح المستمر فى كل المباريات من أجل البقاء بالممتاز .

وأكد  على ثقة الجميع فى إمكانات الفريق كمجموعة وأفراد وضرورة السعى لعودة الإنتصارات .

وقال أنهبعلى اتصال دائم  بكل الجهات المتعاونة مع نادى أسوان لتوفير كافة إحتياجات ومتطلبات الفريق المالية والإدارية .

وأختتم حديثه بضرورة الإلتزام من الجميع بكافة الضوابط والإجراءات الوقائية والإحترازية وإتباع تعليمات الجهاز الطبى وتطبيقها فى كل الأوقات .

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