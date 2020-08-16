رئيس نادى أسوان يجتمع بلاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي

عقد اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى،ومحمد سيد حامد أمين الصندوق ، جلسة مع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم واللاعبيين لتحفيزهم قبل مواجهه النادي الأهلي بالجولة 20 للدورى الممتاز يوم الإثنين 17/8 .





جاء الاجتماع مع الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى واللاعبين قبل أداء التدريب الأخير إستعدادا لملاقاة الأهلى .





وأكد رئيس نادى أسوان دعم مجلس الإدارة الكامل والمتواصل والمستمر للجهاز الفنى واللاعبين فى هذه المرحلة من أجل إستعادة العروض القوية والنتائج الإيجابية التى تليق بإسم أسوان .









وطالب رئيس النادي اللاعبين بالأداء القتالى والروح والكفاح المستمر فى كل المباريات من أجل البقاء بالممتاز .





وأكد على ثقة الجميع فى إمكانات الفريق كمجموعة وأفراد وضرورة السعى لعودة الإنتصارات .





وقال أنهبعلى اتصال دائم بكل الجهات المتعاونة مع نادى أسوان لتوفير كافة إحتياجات ومتطلبات الفريق المالية والإدارية .





وأختتم حديثه بضرورة الإلتزام من الجميع بكافة الضوابط والإجراءات الوقائية والإحترازية وإتباع تعليمات الجهاز الطبى وتطبيقها فى كل الأوقات .



