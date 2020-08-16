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الثلث يموت..عارف: 240 ألف يصابون بالسكتة الدماغية سنويا.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:14 م
الدكتور هانى عارف
الدكتور هانى عارف رئيس قسم المخ والأعصاب
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أسامة علي
قال الدكتور هانى عارف رئيس قسم المخ والأعصاب والمشرف على برنامج السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس، أن حوالي 240 ألف مواطن يصابون بالسكتة الدماغية سنويا فى مصر.


وأضاف عارف خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن ثلث الذين يصابون بالسكتة الدماغية يموتون والثلث الثانى يصاب بإعاقة مزمنة.

وأكد المشرف على برنامج السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس، أن السكتة الدماغية ثانى أكثر سببا للوفاة فى مصر، لافتا إلى هذا المرض له علاج ولكن جزء كبير لم يكن يستخدمه، لتكلفتة العالية، وحاجته إلى بروتوكول علاج، لم يكن متاحا.

وتابع الدكتور هانى عارف، أن عامل الوقت مهم جدا فى علاج السكتة الدماغية، حيث ان المواطن يحتاج ساعة على الاكثر منذ دخوله حتى تلقيه "حقنة العلاج".

وأوضح، عارف أن المصاب بالسكتة الدماغية، يقفد كل دقيقة 2 مليون خلية عصبية.

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