أبو بكر الصغير: المشيشي متحفظ بخصوص انتقاء الأحزاب الموجودة داخل الحكومة التونسية ..فيديو

قال أبو بكر الصغير المحلل السياسي، إن المشاورات مازالت متواصلة حول التشكيل النهائى للحكومة التونسية الجديدة.





وأضاف "الصغير"، في مداخلته هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن المشيشى متحفظ بخصوص انتقاء الأحزاب الموجودة داخل الحكومة مؤكدا أن الوضع الحالي في تونس يفرض على الحكومة ان تتفرغ لمعالجة التحديات الاقتصادية والإقليمية الحالية.





وأوضح أنه تم تشكيل أغلب الحكومة الجديدة ولم يبق سوى وزارات القيادة الداخلية والدفاع والخارجية والعدل حيث تتعلق تلك الوزارات بالسياسة الخارجية وأمن الدولة.





ونوه بأن الحكومة تحتاج لوقت من الهدنة للاتجاه إلى الإصلاح والتنمية ، مؤكدا الزمن السياسى لحركة النهضة انتهى منذ فترة بعد فقد شعبيتها





وأشار إلى أن حركة النهضة خارج منظومة الحكم باعتبار ما بادرت به بخصوص انذار اقالة ستة من الوزراء ، كما ابدى رئيس الدولة عدم الرضى عن سياسة حركة النهضة وتدخلها في الشؤون الداخلية والخارجية وتجاوز الصلاحيات الدستورية .



