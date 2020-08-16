مصر تدين هجمات ميليشيا الحوثى المتكررة لاستهداف المملكة السعودية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 16 أغسطس الجاري، عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذتها ميلشيا الحوثي لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخرها تلك التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء اليوم، والتي تم اعتراضها جميعًا من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.



