شاهد.. متحدث النواب ينهي الجدل ويوضح تفاصيل مشروع تقسيم الدوائر البرلمانية

كشف الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ، تفاصيل مشروع تقسيم الدوائر البرلمانية.





وقال حسب الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إن قانون الدوائر البرلمانية قلل عدد الدوائر نظرا لاختلاف نسبة الفردي عن انتخابات 2015، مضيفا أن علينا عدم ذكر نفس الأمور في القانون الجديد لتقسيم الدوائر.





وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن القانون في تقسيم الدوائر في مجلس النواب، كان عدد الدوائر الفردي 205 دائرة فردي في عام 2015، مستدركا أن الاختلاف أن لدينا 143 دائرة فردي وتظل غلق نفس الدوائر الفردي ممثلة ووفقا وزن نسبيا حققته المحكمة الدستورية إبان حكمها التاريخي لبطلان قانون انتخابات مجلس النواب في عام 2014.





وأكمل الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية وضعت وزنا نسبيا يلتزم به المُشرع بعد ذلك، وبالتالي المُشرع الذي يأتي بعد ذلك يلتزم بما ذهبت له المحكمة الدستورية، في الوزن النسبي لعدد السكان وعدد الناخبين، متابعا أننا أمام وزن نسبي لابد أن نلتزم به.





وأنهى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن المعيار أن كل 286 ألف نسمة لهم نائب.