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وزير النقل: إلغاء المعديات وإحلال الكباري بدلا منها في القرى.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:39 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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حمزة شعيب
قال وزير النقل،  كامل الوزير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإلغاء كل المعديات وإحلال الكباري بدلًا منها في القرى التي لا يقل عدد سكانها عن 10 آلاف مواطن، حفاظا على أرواح المواطنين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «نبدأ عملية إحلال الكباري الخرسانية محل المعديات وخاصة بمناطق الرياح البحيري في منطقتي كوم حمادة وكفر داوود، ومن المقرر إقامة 15 كوبري بتكلفة تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه».

وأوضح إلى أن الوزارة بدأت عملية التخلص من المواد الخطرة والقابلة للاشتعال في جمبع الموانئ، مردفا: «بعض الموانئ تحتوي على أمونيوم ونترات أمونيوم وتخضع لإجراءات شديدة»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بالعمل على هذا الملف بشكل فوري وتوفير تأمين كاف بالموانئ المصرية دون الانتظار إلى تشكيل لجان، معلقا: «ننفذ جميع الإجراءات الأمنية على جميع الشحنات بالميناء، وتم التخلص من المهمل الخطر، ونوفر جميع وسائل التأمين للمتداول الخطر حتى خروجها من الميناء».

وأكمل: «الرئيس السيسي وجه بتطوير جميع هناجر ميناء الإسكندرية»، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بتثبيت أسعار تذاكر القطارات القديمة.

وتابع: «الأولوية للمستثمرين المصريين للمشاركة في مشروعات مترو الأنفاق والسكة الحديد بنظام pot بشرط توافر الجدية».
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