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شريان التنمية.. عماد نبيل:الدولة تسعى لتقديم خدمة مميزة للمواطنين بتطوير شبكات الطرق.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:53 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي ، إن الرئيس السيسي قال اليوم ان الدولة تسعي لتقديم خدمة مميزة للمواطنين من خلال تطوير شبكات الطرق.

وأضاف الدكتور عماد نبيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الطرق ليست طرق منفردة ولكن توضع ضمن خطة قومية  كبيرة للتنمية الاقتصادية 

وتابع استشاري الطرق والنقل الدولي أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أشار إلى أن الطرق هي شريان التنمية في أي دولة.

وأوضح الدكتور عماد نبيل أن مصر وضعت رؤيتين هما  2030 و 2050 وتهدفان الي تنمية كبيرة من المناطق الاقتصادية وابرزها المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس.

وأشار إلى أن شبكة الطرق القومية تعتبر في حد ذاتها مكسب لكل مواطن مصري بسبب انها وفرت 36% من حجم الحوادث التى كانت تحدث على الطرق المصرية سابقا.
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