بيراميدز يقلص الفارق إلى 1-2 أمام طلائع الجيش

أحرز بيراميدز هدف تقليص الفارق امام طلائع الجيش لتكون النتيجه 2/1 ، بالشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ20 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وجاء هدف بيراميدز الاول فى الدقيقة 72 عن طريق دودي الجباس من متابعه رائعه داخل منطقة الجزاء.





افتتح طلائع الجيش التهديف فى الدقيقة 1 عن طريق ناصر منسي ، بعد تمريرة رائعه من كريم طارق داخل منطقه الجزاء .





وأضاع عبدالله السعيد ركله جزاء فى الدقيقة 14 بعد تدخل الفار لاحتساب ضربه جزاء ، ليحرم فريقه من هدف التعادل .





وأضاف طلائع الجيش الهدف الثاني فى الدقيقة 29 عن طريق احمد سامي من ركله جزاء بعد الاستعانه بتقنيه الفار .





ويحتل بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 35 نقطة ، بينما يحتل فريق طلائع الجيش فى المركز الـ12 برصيد 20 نقطة .





واستطاع السعيد الوصول إلى 107 أهداف في تاريخ مشاركاته في الدوري الممتاز وتخطي محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق والذي انتهى مشواره بـ 106 أهداف، وبذلك يعادل السعيد أهداف أحمد الكاس نجم الزمالك السابق برصيد 107 أهداف.





وبات أمام عبدالله السعيد هدفين فقط من أجل معادلة رقم محمود الخطيب، صاحب الـ 109 أهداف في الدوري، في الوقت الذي يتربع خلاله حسن الشاذلي نجم الترسانة على قمة هدافي الدوري المصري برصيد 173 هدفا ويليه حسام حسن بـ 168 هدفا.



