تجديد اعتماد أكاديمية مصر للطيران للتدريب لشهادتى الأيزو

حصلت اكاديمية مصر للطيران للتدريب علي تجديد شهادتى الايزو (9001) الخاصة بنظام إدارة الجودة لأجهزة الطيران التمثيلى والتدريب الفنى وتصميم وتطوير البرامج التدريبية ، شهادة الأيزو ( 14001 ) الخاصة بنظام إدارة البيئة وإلتزام جميع أنشطة التدريب فى حماية البيئة ، شهادة الأيزو (18001) الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .





والجدير بالذكر إن كافة التجديدات تمت بدون أى حالات عدم التطابق الذى يعكس مدى ريادة أكاديمية التدريب وإلتزامها بالمعايير الدولية المستحدثة للجودة.



