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أخبار البلد

تجديد اعتماد أكاديمية مصر للطيران للتدريب لشهادتى الأيزو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
حصلت اكاديمية مصر للطيران للتدريب علي تجديد شهادتى الايزو (9001) الخاصة بنظام إدارة الجودة لأجهزة الطيران التمثيلى والتدريب الفنى وتصميم وتطوير البرامج التدريبية ، شهادة الأيزو ( 14001 ) الخاصة بنظام إدارة البيئة وإلتزام جميع أنشطة التدريب فى حماية البيئة ، شهادة الأيزو (18001) الخاصة بالسلامة والصحة المهنية . 

والجدير بالذكر إن كافة التجديدات تمت بدون أى حالات عدم التطابق الذى يعكس مدى ريادة أكاديمية التدريب وإلتزامها بالمعايير الدولية المستحدثة للجودة.

يذكر أن هذه الإعتمادات الدولية التى تحرص أكاديمية مصرللطيران للتدريب على تجديد صلاحيتها سنويا تجعلها تنافس بين المراكز العالمية والشرق الأوسطية والأفريقية وخاصة الأوروبية التى تشترط الحصول على هذه الإعتمادات الدولية عند إجراء الإتفاقيات والتى تؤكد مدى مواكبة الأكاديمية لأحدث التطورات العالمية فى التدريب.
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