80 %من قرى الساحل الشمالي ينطبق عليها قانون التصالح.. رئيس غرفة التطوير العقاري يكشف التفاصيل

كشف المهندس طارق شكري رئيس غرفه التطوير العقاري، تفاصيل ما يتردد بشأن أن 80% من قرى الساحل الشمالي ينطبق عليها قانون التصالح.





وقال شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إن كما كبيرا من المخالفات بسبب أن أكثر من هيئة مسئولة عن التراخيص، مضيفا أنه تم حل هذا الأمر مؤخرا وأصبح المسئول بشكل نهائي هيئة المجتمعات العمرانية.





وتابع ورئيس غرفه التطوير العقاري، أن القرى في الساحل الشمالي ينطبق عليها قانون التصالح، موضحا أن هذا القانون خط فاصل بين مرحلة كان فيها الكثير من المخالفات ومرحلة قادمة سيكون تطبيق القانون فيها بقوة.





وأكد المهندس طارق شكري رئيس غرفه التطوير العقاري، أن على الجميع أن يتقدم قبل منتصف الشهر المقبل ويدفع 25% رسوم جدية تصالح لكي يثبت نفسه وحسن النية، متابعا أن :"كل مخالف عارف وعليه أن يبدأ قبل الموعد المحدد".



