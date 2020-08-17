AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

80 %من قرى الساحل الشمالي ينطبق عليها قانون التصالح.. رئيس غرفة التطوير العقاري يكشف التفاصيل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:06 ص
قري الساحل الشمالي
قري الساحل الشمالي
Advertisements
عادل نصار
كشف المهندس طارق شكري رئيس غرفه التطوير العقاري، تفاصيل ما يتردد بشأن أن 80% من قرى الساحل الشمالي ينطبق عليها قانون التصالح.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إن كما كبيرا من المخالفات بسبب أن أكثر من هيئة مسئولة عن التراخيص، مضيفا أنه تم حل هذا الأمر مؤخرا وأصبح المسئول بشكل نهائي هيئة المجتمعات العمرانية.

وتابع ورئيس غرفه التطوير العقاري، أن القرى في الساحل الشمالي ينطبق عليها قانون التصالح، موضحا أن هذا القانون خط فاصل بين مرحلة كان فيها الكثير من المخالفات ومرحلة قادمة سيكون تطبيق القانون فيها بقوة. 

وأكد المهندس طارق شكري رئيس غرفه التطوير العقاري، أن على الجميع أن يتقدم قبل منتصف الشهر المقبل ويدفع 25% رسوم جدية تصالح لكي يثبت نفسه وحسن النية، متابعا أن :"كل مخالف عارف وعليه أن يبدأ قبل الموعد المحدد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية لتحفيز التمويل العقاري

لتيسير إجراءات التمويل.. غرفة التطوير العقاري توقع بروتوكولا مع بنك مصر

البستاني: قانون التصالح مع المخالفات يساهم في إعادة رسم خريطة القطاع العقارى

بالقانون.. برلماني: أي عقار سكني مبنى على أملاك الدولة سيزال

التنمية المحلية: تقديم شاغل الشقة لطلب التصالح لايُعفي مالك العقار من المسائلة الجنائية

التنمية المحلية: تقديم شاغل الشقة طلب التصالح لايُعفي مالك العقار من المساءلة

ترشيحاتنا

بسمة بوسيل تتصدر تريند تويتر

تفاصيل المكالمة التى أنهت علاقة شريف إكرامي بالأهلى.. فيديو

بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي رسميا.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة

شادي محمد نجم النادي الأهلي يلقن رمضان صبحي درسا قاسيا

الجار الله: الرئيس السيسي وعد وأوفى

طبيب مصري يتعرض للضرب المبرح على يد كويتي وسعودي

AdvertisementS

بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي رسميا.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة ستحزن جماهير النادي الأهلي.. فيديو

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

رد فعل غريب من إكرامي بعد طرد ابنه من الأهلي

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

أول رد فعل من شريف إكرامي بعد قرار إنهاء علاقته مع الأهلي

تفاصيل المكالمة التى أنهت علاقة شريف إكرامي بالأهلى.. فيديو

حدث في الإسكندرية.. خناقة بين أهالي القشيري والسيالة بسبب كلب تنتهي بذبح شاب وقطع يده.. وشقيقة الضحية تروي تفاصيل الجريمة

محاولة اغتيال لولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في المغرب؟

طبيب مصري يتعرض للضرب المبرح على يد كويتي وسعودي

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة عن تعاقده مع مدرب برشلونة الحالي لتدريب هذا النادي المصري.. فيديو

10 جنيهات.. كامل الوزير يكشف أسعار تذاكر المترو الجديدة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم