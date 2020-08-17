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برلمان

بعد تصريحات الرئيس.. برلمانية: البناء المخالف "مات"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:01 ص
القسم السياسي
أشادت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أدلى بها اليوم خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بشأن قرار مد مهلة دفع مبلغ جدية التصالح فى مخالفات البناء، قائلة إن "شهادة وفاة البناء المُخالف صدرت بقرار من الرئيس السيسي الذي يرغب في إعادة الشكل الحضاري لمختلف محافظات الجمهورية". 

وأوضحت "ثابت"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك توجه عام من القيادة السياسية بضرورة إعادة الشكل الحضاري والجمالي لمختلف محافظات الجمهورية، ومن ضمن ذلك إزالة كافة التعديات التي تؤثر على شكل التوزيع السكني بحيث لا يحدث كثافة سكانية في محافظة بعينها، مشيرة إلى أن فكرة التصالح مع أصحاب البناء المُخالف تصب في صالح الدولة وتدر إليها دخلًا كبيرًا. 

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة زيادة التوعية من قبل وسائل الإعلام المختلفة للمخالفين بحيث تكون مهلة الشهر كافية بأن يتقدم الجميع بدفع مبلغ جدية التصالح، لافتة إلى أن هناك مجموعة من المعلومات الغير واضحة بشأن القانون والتي يجب أن يتم إيضاحها في أسرع وقت. 

وكان الرئيس السيسي تحدث اليوم الأحد، عن قرار مد مهلة دفع مبلغ جدية التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا: "أرجو إن الشهر الذى تم إضافته للمواطنين مرة أخرى عشان جدية التصالح، بنهاية الـ6 شهور اللى حددناها هتطلع خريطة فيه أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وأحياء سيتم السماح بدور أو اثنين فقط".

وأضاف، خلال افتتاح المرحلة الرابع ة للخط الثالث لمترو الأنفاق: "ده أمر منقدرش كدولة نتهاون فيه وإلا الكلام بنقوله مش هايبقى فيه وسيلة تانية لتحسين الطرق والزحام مش ممكن نتحمله أكثر من كده.. الست شهور عبارة عن تقييم وهتطلع قرارات".
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