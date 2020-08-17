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برلمان

حزمة قرارات.. برلماني يكشف الحل الأمثل لأزمة البناء المخالف

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:01 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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القسم السياسي
أكد النائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يتحدث بطريقة علمية مدروسة، مشيرًا إلى أن هناك مناطق كثيرة بها كثافة سكانية كبيرة تحتاج لمنع البناء بها منذ أكثر من 10سنوات. 

وأوضح "والي"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء هو الفرصة الأخيرة للمواطنين حتى يقوموا بتعديل موقفهم القانون والحصول على رخصة رسمية من الجهات المعنية بالدولة، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء المدة المُحددة من قبل مجلس الوزراء لدفع مبلغ جدية التصالح لن يكون هناك حل سواء هدم البناء المخالف أو ضمه للممتلكات الدولة. 

وأفاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك حزمة من القرارات سيتم اتخاذها في القريب العاجل حتى يتم التعامل بشكل رادع مع المخالفين الذين لم يتقدموا بدفع مبلغ جدية التعاقد خاصة بعد انتهاء مدة السماح المًقرر أن تنتهي سبتمبر المقبل 

وكان الرئيس السيسي تحدث اليوم الأحد، عن قرار مد مهلة دفع مبلغ جدية التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا: "ارجو الشهر الذى تم إضافته لمواطنين مرة أخرى عشان جدية التصالح، بنهاية الـ6 شهور اللى حددناها هتطلع خريطة فيه أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وأحياء سيتم السماح بدور أو اثنين فقط".

وأضاف، خلال افتتاح المرحلة الرابع ة للخط الثالث لمترو الأنفاق: "ده أمر منقدرش كدولة نتهاون فيه وإلا الكلام بنقوله مش هايبقى فيه وسيلة تانية لتحسين الطرق والزحام مش ممكن نتحمله أكثر من كده.. الست شهور عبارة عن تقييم وهتطلع قرارات".
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