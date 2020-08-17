بعد تصريحات الرئيس بخصوص البناء المخالف.. نواب: شهادة القضاء عليه صدرت.. ومطالب بردع المخالفين

عبد العزيز: بعض المناطق على مستوى الجمهورية لن يُسمح بالبناء بها مجددًا

ثابت: القيادة السياسية تعمل على إعادة الشكل الحضاري

والي: لابد أن نتعامل بالردع مع من لم يتقدم بدفع مبلغ جدية التصالح









تحدث الرئيس السيسي أثناء افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو القاهرة الكبرى، أمس عن قرار مد مهلة دفع مبلغ جدية التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا: "ارجو الشهر الذى تم إضافته لمواطنين مرة أخرى عشان جدية التصالح، بنهاية الـ6 شهور اللى حددناها هتطلع خريطة فيه أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وأحياء سيتم السماح بدور أو اثنين فقط".





وأضاف خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق: "ده أمر منقدرش كدولة نتهاون فيه وإلا الكلام بنقوله مش هايبقى فيه وسيلة تانية لتحسين الطرق والزحام مش ممكن نتحمله أكثر من كده.. الست شهور عبارة عن تقييم وهتطلع قرارات".





وفي هذا السياق، أشادت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أدلى بها اليوم خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بشأن قرار مد مهلة دفع مبلغ جدية التصالح فى مخالفات البناء، قائلة:"شهادة وفاة البناء المُخالف صدرت بقرار من الرئيس السيسي الذي يرغب في إعادة الشكل الحضاري لمختلف محافظات الجمهورية".





وأوضحت "ثابت"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن هناك توجه عام من القيادة السياسية بضرورة إعادة الشكل الحضاري والجمالي لمختلف محافظات الجمهورية، ومن ضمن ذلك إزالة كافة التعديات التي تؤثر على شكل التوزيع السكني بحيث لا يحدث كثافة سكانية في محافظة بعينها، مشيرة إلى أن فكرة التصالح مع أصحاب البناء المُخالف تصب في صالح الدولة وتدر إليها دخلًا كبيرًا.





وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة زيادة التوعية من قبل وسائل الإعلام المختلفة للمخالفين بحيث تكون مهلة الشهر كافية بأن يتقدم الجميع بدفع مبلغ جدية التصالح، لافتة إلى أن هناك مجموعة من المعلومات الغير واضحة بشأن القانون والتي يجب أن يتم إيضاحها في أسرع وقت.





ومن جانبه، قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس السيسي اليوم بشأن قرار مد فترة دفع مبلغ جدية التصالح لمخلفات البناء تؤكد على إرادة الدولة في التخلص من هذه الظاهرة إلى الأبد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الذي أقره مجلس النواب من قبل كان بمثابة طوق نجاة لأصحاب البناء المُخالف.





وأوضح "عبد العزيز"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن قانون التصالح أسقط كافة الأحكام القضائية التي كان من المُقرر توقيعها على المخالفين من غرامة وحبس وإزالة البناء المُخالف، مطالبًا أصحاب البناء المُخالف بالإسراع في دفع مبلغ جدية التصالح حتى لا يندمون فيما بعد على حد وصفه.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن في حالة إصدار واعتماد قانون البناء المُوحد لن تكون هناك فرصة للتصالح، منوهًا على أن في الفترة المقبلة سيتم وضع خريطة واضحة للأماكن الأكثر كثافة ولن يُسمح للبناء بها مطلقًا.





وبدوره، أكد النائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي دائمًا يتحدث بطريقة علمية مدروسة، مشيرًا إلى أن هناك مناطق كثيرة بها كثافة سكانية كبيرة تحتاج لمنع البناء بها منذ أكثر من 10سنوات.





وأوضح "والي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن قانون التصالح مع مخلفات البناء الفرصة الأخيرة للمواطنين حتى يقوموا بتعديل موقفهم القانون والحصول على رخصة رسمية من الجهات المعنية بالدولة، مشيرًا إلى أن بعد انتهاء المدة المُحددة من قبل مجلس الوزراء لدفع مبلغ جدية التصالح لن يكون هناك حل سواء هدم البناء المخالف أو ضمه للممتلكات الدولة.





وأفاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك حزمة من القرارات التي سيتم اتخاذها في القريب العاجل حتى يتم التعامل بشكل رادع مع المخالفين الذين لم يتقدموا بدفع مبلغ جدية التعاقد خاصة بعد انتهاء مدة السماح التي من المًقرر أن تنتهي سبتمبر المقبل