كامل الوزير: للمرة الأولى عربات مكيفة للدرجة الثالثة بالسكك الحديد ..فيديو

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الاتفاق المبرم مع الجانب الروسي على توريد 1300 عربة سكك حديد بدأ تنفيذه بتسلم بعض العربات، موضحا أنه تعاقد روسي مجري مشترك، مشيرا إلى أن معظم العربات من الدرجة الثالثة وتنقسم إلى نوعين أحدهما ذات تهوية ديناميكية، والأخرى جزء مكيف بالكامل.





وأضاف وزير النقل، أثناء حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن للمرة الأولى تكون هناك عربات مكيفة للدرجة الثالثة بالسكك الحديد، معقبا "لولا أزمة كورونا كان لدينا عدد أكبر من التوريدات الروسية، حيث وصل 300 عربة في شهر يوليو، وفي أغسطس سيصل مثلهم ، إضافةً إلى وصول 30 عربة كل شهر".





وأوضح أن من خلال التوريدات والتعديلات والتأهيل تمكنا من تشكيل 38 قطرا جديدا للخدمة في السكك الحديد، معقبا سعر الجرار الواحد يصل إلى 36 مليون دولار، مشيرا إلى أننا نقوم بصرف ما يقارب من 7 ونصف مليار جنيه في التشغيل فقط والوقود والكهرباء والصيانة.