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أخبار البلد

مستشار سابق يوضح الأماكن التى لن يسمح فيها بالبناء

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:33 م
التصالح مع مخالفات
التصالح مع مخالفات البناء
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ايمان البكش
قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق، ان قرار مد فترة دفع جدية التصالح علي مخالفات البناء ،ان الحكومة استجابت لمطالب بعض الفئات التى طالبت بمد فترة التصالح لان الوقت لم يكن  كافى لدفع المبلغ المفروض لجدية التصالح وكذلك ابطال لاى حجة من جانب المواطنين في ضيق الوقت وعدم توفير مبلغ جدية التصالح.

واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان الحكومة لديها امل في اقبال المواطنين على التصالح هذا الشهر، مشيرا الى ان الحكومة اعلنت ان عدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بلغت 620 الف طلب وهذا طلب قليل بالنسبة للمخالفات التى تصل الى  اكثر من 3 مليون  مخالفة .

واشار الى  الهدف الرئيسى لقانون التصالح تقنين الاوضاع الخاطئة لتصبح اوضاع صحيحة ولمصلحة المواطن.

وتابع: ان تصريحات رئيس الجمهورية حول ان هناك مناطق لن يسمح فيها بالبناء اكثر من دورين او ثلاثة على الاكثر سيكون في الاماكن المكدسة المزدحمة  بالسكان والتى بها كثافة سكانية عالية،والاماكن  التى تحمل صفة تراثية كالفلات التى يتم هدمها وبناء ابراج عليها،والاحياء القديمة التي لا تسمح البنية التحتية ولا المرافق البناء عليها اكثر ،وكذلك المناطق العشوائية الغير مخططة.

واستطرد ان الاماكن التى لن يتم السماح  بالبناء عليها بالاضافة الي منع البناء في عواصم المدن التى لا توجد بها مساحات للبناء، كما انه لن يسمح للبناء علي الاماكن التي يوجد بها فيلا او عقارات ،واذا تم السماح سيكون بنفس الارتفاع .

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