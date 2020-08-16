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سيارة بدون سائق ضمن مشروعات تخرج حاسبات عين شمس.. وطلاب حاسبات عين شمس يبتكرون طريقة ذكية تساعد ذوي الإعاقة البصرية على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:58 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
_ "سيارة بدون سائق" ضمن مشروعات تخرج حاسبات عين شمس
_ طلاب حاسبات عين شمس تبتكر طريقة ذكية تساعد ذوي الإعاقة البصرية على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي
_ حصول طلاب حاسبات عين شمس على 50 ألف جنيه من أكاديمية البحث العلمي


قال الطالب  محمد خالد بالفرقة الرابعة بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس،  في إطار سباق مشاريع التخرج لهذا العام والتي من المقرر مناقشتها يوم الثلاثاء المقبل قمنا بتنفيذ مشروع تخرج يساعد هو الاحتياجات الخاصة.

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وأضاف خالد خلال تصريحاته لصدي البلد أنه  عبارة عن سيارة بدون سائق لفرد واحد داخل الجامعات والمستشفيات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن و تسير السيارة  في أماكن محدودة مثل المستشفيات الجامعات الوحدات السكنية المغلقة .

وأوضح أن السيارة  تعمل بالكهرباء ويتم التعامل بين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيارة بنظام تطبيق علي الموبايل بمجرد دخولهم الجامعة يمكنهم التعامل مع السيارة عن طريق التطبيق بواسطة تسجيل صوتي يتم إرساله إلي السيارة عن طريق التطبيق ومن خلال ذلك يتم التواصل.

وأشار محمد إلى أنه حصل علي مبلغ 50 ألف جنيه هو وفريقه لتنفيذ مشروع تخرجهم منوها بأنه علم عن المنحة عن طريق الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي وتم وارسال جميع البيانات التي تخص المشروع بكل تفاصيله مشيرا إلى أن  أكاديمية البحث العلمي صرفت 21 مليون جنيه لأكثر من 200 مشروع وكان من نصيب جامعة عين شمس دعم 50 مشروعا لهم مقدم من الأكاديمية مؤكدا دعمهم  للباحثين والطلاب.

قال محمد عصام  طالب بالفرقة الرابعة حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس  ان الجامعة لها دور فعال وأساسي من خلال تطوير المناهج في الفترة الماضية منوها من تلك التطوير الذي حدث للمناهج هو العامل الأساسي في تحقيق أهدافنا وقمنا بتنفيذ مشروع تخرج يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف محمد عصام  ان فريقه المكون من خمس طلاب من كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس وهم "  محمد عصام محمد السيد و محمد حسن محمد رضوان  و عبدالله عثمان ابراهيم"  وجاء المشروع في اطار مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة من ذوي الاعاقة البصرية .

وأكد ان المشروع يوفر نظام مكون من تطبيق الكترونى  لذوى الإعاقه البصريه يمكنهم من خلاله  حجز رحلات النقل العام وتنبيهم  فى حالة وصول الأتوبيس الخاص بهم كما إنه ينبه السائق ايضا والوصول بسهولة لذوي الاعاقة البصرية  وهذا يتم عن طريق تطبيق يحمل علي الهاتف المحمول وجاءت الفكرة من  وجود صعوبة ذوي الإعاقة البصرية  في الوصول الي الاماكن بسهولة الا في حالة وجود مرافق لهم .

ومن جانبه قال عبد الله عثمان  ان الكلية لها دور اساسي في هذه الأفكار من خلال المناهج الحديثة الموجودة داخل الكلية ومساهمة ودعم الكلية الدائم من خلال المعامل وأساليب الدراسة الحدثية ومواكبة التطورات .  
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