سيارة بدون سائق ضمن مشروعات تخرج حاسبات عين شمس.. وطلاب حاسبات عين شمس يبتكرون طريقة ذكية تساعد ذوي الإعاقة البصرية على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي

_ "سيارة بدون سائق" ضمن مشروعات تخرج حاسبات عين شمس

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قال الطالب محمد خالد بالفرقة الرابعة بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس ، في إطار سباق مشاريع التخرج لهذا العام والتي من المقرر مناقشتها يوم الثلاثاء المقبل قمنا بتنفيذ مشروع تخرج يساعد هو الاحتياجات الخاصة.





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وأضاف خالد خلال تصريحاته لصدي البلد أنه عبارة عن سيارة بدون سائق لفرد واحد داخل الجامعات والمستشفيات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن و تسير السيارة في أماكن محدودة مثل المستشفيات الجامعات الوحدات السكنية المغلقة .





وأوضح أن السيارة تعمل بالكهرباء ويتم التعامل بين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيارة بنظام تطبيق علي الموبايل بمجرد دخولهم الجامعة يمكنهم التعامل مع السيارة عن طريق التطبيق بواسطة تسجيل صوتي يتم إرساله إلي السيارة عن طريق التطبيق ومن خلال ذلك يتم التواصل.



