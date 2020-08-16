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رياضة

ضياء السيد يتحدث لـ صدى البلد عن رأيه في أداء الأهلي والزمالك خلال مباريات الدوري

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:21 م
ضياء السيد
ضياء السيد
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ياسمين تيسير
كشف ضياء السيد نجم الأهلي والمنتخب السابق عن رأيه في اداء الأهلي والزمالك في مباريات الدوري المصري حتى الان ومدى جاهزيتهم لـ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام الرجاء والوداد

وأكد ضياء السيد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن اداء الفرقين حتى الان جيد ولكنه قابل للزياده خلال الفترة المقبلة مع تتابع المباريات وعودة اللاعبين لـ مستواهم الطبيعي 

وأضاف أن الدوري المغربي بدأ قبل الدوري المصري بفتره ولكن تتابع مباريات الدوري المصري سيحسن من الاداء خلال الفترة المقبلة 

وأكمل أن الدوري المصري يعد فتره اعداد جيده للغاية لـ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 

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