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اقتصاد

2.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:01 م
التصرفات العقارية
التصرفات العقارية في دبي
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وكالات
 بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.6 مليار درهم وشهدت الدائرة تسجيل 120 مبايعة بقيمة 258.31 مليون درهم منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 103.36 مليون درهم و 99 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 154.95 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة أم الشيف تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض .

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايبن درهم في منطقة جميرا الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة .

وتصدرت منطقة جميرا الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.37 مليار درهم منها 42 رهن أراض بقيمة 2.34 مليار درهم و 24 رهن فلل وشقق بقيمة 30.91 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 237 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 7.4 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة مليونين درهم.
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