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منوعات

العثور على عشرات الدلافين مذبوحة على شاطئ فرنسي.. صور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:41 م
صدى البلد
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احمد شريف

عثر رواد أحد الشواطئ بفرنسا، على العشرات من الدلافين المذبوحة على شواطئ بريتاني ، وسط مخاوف من اصطيادها والتهام لحمها.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، أصيب مصيفي الشواطئ في غرب فرنسا بحالة من الحيرة، بعد عثورهم على العشرات من الدلافين مذبوحة وجسدها مقطع في مشهد مروع،


وأشارت الصحيفة إلى أنه يبدو أن الثدييات البحرية المحبوبة تم تقطيعها لتناول لحمها .


وذكرت الصحيفة انه في أوائل أغسطس ، عثرت إحدى رواد الشاطئ على جثة ملطخة بالدماء لدلفين تم تقطيع الجزء العلوي من ظهره مما أثار هذا المشهد  ضجة عبر  وسائل التواصل الاجتماعي بفرنسا.

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