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لنا شكل وهيبة.. خالد أبو بكر: لدينا أكثر المؤسسات الرئاسية انضباطا فى دول العالم.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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أسامة علي
وجه الإعلامى خالد أبو بكر الشكر لوزارة الداخلية على قيامها بـ تأمين افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات مترو الأنفاق اليوم.

وتابع أبو بكر خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إى" :" عشان تأمن احتفال زى اللى حصل النهاردة بوجود رئيس الدولة، وزير الدفاع، وزير الداخلية، فى محطة مترو ويمشوا فى مناطق عدة، لازم اشكر وزارة الداخلية عملية تأمين غير عادية".

وأضاف خالد أبو بكر، زرت اماكن رئاسية فى دول عديدة  نحن أكثر المؤسسات الرئاسية انضباطا بين دول العالم، معبقا:" لينا شكل وهيبة".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.
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