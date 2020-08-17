الإمارات أكثر الأسواق المالية جاذبية للاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط

واصلت أسواق المال الإماراتية المحافظة على صدارتها لقائمة أكثر الأسواق المالية جاذبية للاستثمار من حيث مكرر الربحية في منطقة الخليج والشرق الأوسط مع نهاية شهر يوليو من العام 2020.





وساهمت الجاذبية التي تتمتع بها الأسواق الإماراتية خلال الفترة الماضية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد إدراج شريحة كبيرة من الأسهم المتداولة فيها ضمن مؤشرات مؤسسات استثمارية عالمية وفي مقدمتها مؤشر "إم إس سي آي" الذي يضم أسواقًا من 23 دولة حول العالم.





وتظهر الاحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين أن متوسط مكرر ربحية الأسهم بلغ نحو 12.5 مرة في نهاية شهر يوليو 2020 مقارنة مع 13.6 مرة خلال الشهر ذاته من العام 2019.





ووفقا للمفاهيم الاستثمارية فإن مؤشر مكرر ربحية الأسهم يصنف ضمن أهم المؤشرات التي يمكن النظر اليها عند اتخاذ قرار الاستثمار في الأسواق المالية وذلك الى جانب مؤشرات أخرى.





وعادة ما يتم احتساب مكرر الربحية للأسهم في الأسواق المالية من خلال قسمة سعر السهم السوقي على ربحية السهم الواحد في الشركة خلال فترة معينة.





وكانت العوائد النقدية السخية التي قررت شريحة كبيرة من الشركات المدرجة في الأسواق توزيعها على المساهمين عن أرباح العام 2019 ساهمت في زيادة جاذبية مكرر ربحية الأسهم وهو ما شجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق منذ بداية العام الجاري.





ولازال قطاع المقاولات يتصدر قائمة الأكثر جاذبية حيث بلغ مكرر ربحية القطاع 7.35 مرة وجاء قطاع النقل بالمرتبة الثانية بمكرر ربحية 7.88 مرة ثم قطاع شركات العقار 9.85 مرة، أما قطاع البنوك فقد بلغ مكرر الربحية 10.03 مرة ثم قطاع التأمين 10.63 مرة وقطاع الضيافة 11.34 مرة، وكان قطاع الدواء والصحة أكبر القطاعات من حيث مكرر الربحية والذي بلغ 32 مرة.







