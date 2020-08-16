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سنقضي على السوق السوداء للتذاكر.. كامل الوزير: 40 مليون جنيه زيادة في إيرادات السكة الحديد.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:56 م
كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل
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اسراء صبري
قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه مع منع التهريب من دفع التذاكر  فارتفعت نسبة الإيرادات إلى 40 مليون جنيه شهريا، معقبا: كنا بنحصل على إيرادات اسبوعيا تترواح ابين 10 و12 مليون جنية.

وأضاف "الوزير" خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الوزارة كانت تهدر ال40 مليون جنيه شهريا نتيجة التهرب من الدفع، معقبا: "المواطن اللي بيهرب من دفع التذكرة مش بيبقى واخد باله أنه بيأثر على السكة الحديد كلها". 

وأكد أن من مصلحة المواطن أن يدفع التذكرة دون تهرب، مشيرا إلي أن حصيلة السكك الحديد تصل إلى  7.5 مليار، منهم 2 مليار حصيلة دفع التذاكر.

وشدد على أنه سيتم القضاء علي السوق السوداء قريبا، متابعا: قدمنا عقدا للاعلانات سواء في السكك الحديد أو المترو ليصل إجمالي تحصيل الإعلانات إلى مليار،جنيه 

وقال: تم تغيير قانون أراضي السكة الحديد حيث أن أراضي السكة الحديد، ملك الهيئة مما يجعلها حرة في أستثمارها.
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