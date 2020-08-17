تواصل فعاليات مؤتمر مستقبل منطقة الشرق الأوسط رؤية مصر2030 لليوم الثاني على التوالي

أعنلت جامعة عين شمس عبر الصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية المؤتمر الدولي "مستقبل منطقة الشرق الأوسط - رؤية مصر 2030" عبر شبكة الإنترنت.





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وأضافت الصفحة الرسمية انه سوف يتم ذلك يومي الاحد والاثنين الموافق 16 / 17 أغسطس 2020 ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إدارة وإشراف الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية .





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جدير بالذكر أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس التقى اليوم بشباب المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية الهندسة بالجامعة المسئولين عن تصميم وتنفيذ كتيب عن "برامج الجامعة باللغة الإنجليزية" والذى يهدف الى التسويق للبرامج المختلفة التى تقدمها الجامعة.



