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تعليم

تواصل فعاليات مؤتمر مستقبل منطقة الشرق الأوسط رؤية مصر2030 لليوم الثاني على التوالي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعنلت جامعة عين شمس عبر الصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية المؤتمر الدولي "مستقبل منطقة الشرق الأوسط - رؤية مصر 2030" عبر شبكة الإنترنت.

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وأضافت الصفحة الرسمية انه سوف يتم ذلك يومي الاحد والاثنين الموافق 16 / 17 أغسطس 2020 ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إدارة وإشراف الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية .

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جدير بالذكر أن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس التقى اليوم بشباب المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية الهندسة بالجامعة المسئولين عن  تصميم وتنفيذ كتيب عن "برامج الجامعة باللغة الإنجليزية" والذى يهدف الى التسويق للبرامج المختلفة التى تقدمها الجامعة. 

ومن المقرر أن يتم توجيه الكتيب الذى أشرف على تنفيذه ا.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدوليه والتعاون الأكاديمي بالجامعة، الدكتورة شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور أيمن فريد نائب مدير مكتب التعاون الدولى بهندسة عين شمس الى إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي وجميع السفارات من أجل التعريف والتسويق للبرامج المختلفة التى تقدمها الجامعة وجذب أكبر عدد من  الطلاب الوافدين.
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