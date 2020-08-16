AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لمكافحة التستر التجاري.. الملك سلمان يصدر أمرا ساميا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:51 م
الملك سلمان
الملك سلمان
Advertisements
محمود نوفل
 اصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين ، أمرا ساميا  بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. 

وتهدف اللجنة الي اقتراح  الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه و الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في ذات الشأن.

وأكد الأمر السامي، على تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مهمة بناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري وفقًا لما يردها من بيانات من الجهات المعنية.

كما نص الأمر السامي الكريم، على قيام وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وأي جهة أخرى تحددها اللجنة الإشرافية بمهام تزويد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالبيانات اللازمة لمؤشر قياس اشتباه حالات التستر بشكل ربع سنوي.

ونص مضمون الأمر السامي على توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة لإلزام جميع محلات البقالات والتموينات بالاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات بما يضمن تطبيقها ضمن الإطار الزمني المحدد، وإعداد مؤشر لقياس التزام القطاع بالاشتراطات والرفع بما تتخذه الوزارة في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال 60 يومًا.

وأضيف لعضوية اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري التي يترأسها  وزير التجارة كل من  وزير النقل، و وزير البيئة والمياه والزراعة، و رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

تتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة التستر بهدف معالجة التستر التجاري في كافة القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية.

كما يواصل البرنامج العمل على تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطبيق إلكتروني يضع السعودية علي قمة دول العالم في مكافحة كورونا.. ما القصة؟

السعودية تطلب من مواطنيها استخدامه.. أبرز 6 معلومات لا تعرفها عن تطبيق تباعد

اليوم.. إعلان نتائج الاختبارات التحصيلية فى السعودية

لمكافحة هروب الوافدين..الشوري السعودي يوافق على مشروع مكافحة التستر

مجلس الشورى السعودي يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر لحماية الاقتصاد من الآثار السلبية

السعودية تبهر العالم بسوار ذكي للوقاية من كورونا خلال موسم الحج

ترشيحاتنا

اتفاق سلام خلال أشهر.. إسرائيل تكشف عن دولة عربية جديدة مستعدة للتطبيع

زوجة مطرب مشهور تتخلى عن نجلها مقابل سيارتين

أحمد مرتضى منصور: الزمالك يريد رمضان صبحي.. وأشعر بعودته للأهلي مجددا

رد فعل غريب من إكرامي بعد طرد ابنه من الأهلي

مجلس التعاون الخليجي يرد بقوة على إيران: نقف مع الإمارات ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها

لا صحة لتهجير أسرة بالفيوم بعد دهس أحد أفرادها طفلة بدون قصد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام