نقل النواب عن إلغاء المعديات: لمنع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين

أشاد أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون – عدلى منصور)، كما وضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائي فى مصر وهو القطار الكهربائي (السـلام – العاشــر– العاصمة الإدارية)، والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور، والتي تعتبر نموذجًا للنقل متعدد الوسائط.





وقال "الخشب" لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يسعى لتطوير وتحسين البنية التحتية للدولة وهذا الافتتاح والتوجيه يؤكد استمرارية ما قام به خلال الفترة الماضية من تحسين البنية وتطويرها وتقديم مزيد من التسهيلات للمواطنين، مؤكدًا أن مترو الانفاق يعتبر وسيلة انتقال الغلابة وتطويرها يؤدى إلى توفير الوقت والجهد للمواطن.





كما أشاد عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس بإلغاء جميع المعديات وإنشاء كباري بديلة عنها منعا للحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين من الخطر.





ياتى ذلك بعد أن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون – عدلى منصور)، كما وضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى فى مصر وهو القطار الكهربائي (السـلام – العاشــر– العاصمة الإدارية)، والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور، والتي تعتبر نموذجًا للنقل متعدد الوسائط.









واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، عن محطة عدلي منصور التي تقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.



