AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نقل النواب عن إلغاء المعديات: لمنع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:53 م
الغاء المعديات
الغاء المعديات
Advertisements
حسن رضوان
أشاد أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى  المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون – عدلى منصور)، كما وضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائي فى مصر وهو القطار الكهربائي (السـلام – العاشــر– العاصمة الإدارية)، والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور، والتي تعتبر نموذجًا للنقل متعدد الوسائط.

وقال "الخشب" لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يسعى لتطوير وتحسين البنية التحتية للدولة وهذا الافتتاح والتوجيه يؤكد استمرارية ما قام به خلال الفترة الماضية من تحسين البنية وتطويرها وتقديم مزيد من التسهيلات للمواطنين، مؤكدًا أن مترو الانفاق يعتبر وسيلة انتقال الغلابة وتطويرها يؤدى إلى توفير الوقت والجهد للمواطن.

كما أشاد عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس بإلغاء جميع المعديات وإنشاء كباري بديلة عنها منعا للحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين من الخطر.

ياتى ذلك بعد أن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون – عدلى منصور)، كما وضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى فى مصر وهو القطار الكهربائي (السـلام – العاشــر– العاصمة الإدارية)، والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور، والتي تعتبر نموذجًا للنقل متعدد الوسائط.


واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، عن محطة عدلي منصور التي تقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقال والي إن المحطة تكون من بوابة رئيسية، ومظلة معدنية وزجاج مقاوم للعوامل الجوية.

وأضاف: "تحتوى محطة عدلى منصور على 3 محطات، الأولى عبارة عن الخط الثالث لمترو الأنفاق، والثانية محطة القطار الكهربائي (العاشر السلام -العاصمة الإدارية)، ومحطة السكة الحديد (القاهرة- السويس)".

وفيما يلي نستعرض أبرز الصور من المحطات الجديدة عقب افتتاحها رسميًا أمام الجمهور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يضم أكبر محطة بالشرق الأوسط.. التفاصيل الكاملة لـ مترو النزهة - عدلي منصور قبل افتتاحه

السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.. اليوم

افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.. بث مباشر

بريق أمل.. عرض فيلم تسجيلي أثناء افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

في لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يهدي المستشار عدلي منصور درع وزارة النقل.. شاهد

الرئيس السيسى يضع حجر الأساس لمحطة عدلى منصور التبادلية.. شاهد

ترشيحاتنا

أسعار تذاكر المترو الجديدة والاشتراكات.. 9 محطات بـ 5 جنيهات و16 محطة بـ 10

فتاة صغيرة تهز الرأي العام الهندي بعد اغتصابها وقتلها داخل حقل قصب

كامل الوزير: توقعوا أن يستقل الرئيس السيسي المترو في الـ 6 صباحا لتفقد أحوال المواطنين

استمر فى المقاتلة.. أحمد فتحى يشارك جمهوره بصورة من آخر مبارة.. شاهد

أستاذ فيروسات بالمركز القومي يبشر المصريين: العلاج المصري ضد كورونا نجح على الحيوانات بشكل كامل

في أول 29 دقيقة.. طلائع الجيش يحرج بيراميدز ويحرز الهدف الثاني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام