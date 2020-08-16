رضا عبدالعال: أداء غير مطمئن لـ الأهلي والزمالك وفايلر تغييراته متأخرة

كشف رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق عن رأيه في اداء فرقتي الاهلي والزمالك خلال بطولة الدوري المصري ومدى جاهزيتهم لـ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد الرجاء المغربي





وأكد رضا عبدالعال في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن اداء الاهلي والزمالك غير مطمئن مطلقا حتى الان خاصة وان فترة الاعداد قبل استئناف البطولة لم تكن كافيه على الاطلاق مشددا ان التوقف دام لـ 5 اشهر فكان من المنطقي ان لا تقل فترة الاعداد عن شهر ونصف





وتابع أن على الاهلي والزمالك التعامل مع مباريات الدوري كفترة اعداد وان يخوضوا المباريات بجديه وتركيز حتى يكونوا مستعدين لـ مباريات دوري ابطال افريقيا





اما عن رايه في اداء فايلر المدير الفني للاهلي عقب عودة الدوري وهل سيواصل التالق فأكد أن فايلر تغييراته خلال المباريات كانت متاخره للغاية على الرغم من وجود 5 تبديلات حيث يحتفظ على الدكه بلاعبين على مستوى عال تصنع الفارق مثل أحمد الشبخ ووليد سليمان



