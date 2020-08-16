أستاذ هندسة بترول: 7 آلاف مستودع بوتاجاز بمصر يجب أن تكون خارج الحيز العمرانى

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن انهيار منزل بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفي ة، بسبب أسطوانة بوتاجاز، يفتح الباب أمام النظرة بعين الاعتبار لوجود 7 آلاف مستودع على مستوى الجمهورية، بعضها حكومى والبعض الآخر تابع للقطاع الخاص.





وتابع أستاذ هندسة البترول خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا:"القانون ينص على أنها يجب أن تكون بعيدة الحيز العمرانى بـ200 متر وبها سور محيط على بعد 3 أمتار من المخزن ذاته ويجب ان تتوافر بها شروط السلامة..هل هذه المخازن تتوافر بها هذه الشروط".





وأكد أستاذ هندسة البترول، أن وجود هذه المستودعات داخل الحيز العمرانى أمر فى غاية الخطورة، لها تأثيرات فى غاية الخطورة، يجب أن يتم النظر لها بعين الاعتبار.



