الإسكان: جار الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء لتغذية مناطق التوسعات الشرقية بمدينة 15 مايو.. تعرف على أهم مشروعات الطرق التي ينفذها الجهاز المركزي.. مخالفات البناء في المدن الجديدة محدودة





وزارة الإسكان:





جار الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء لتغذية مناطق التوسعات الشرقية بمدينة 15 مايو.

تعرف على أهم مشروعات الطرق التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير.

مخالفات البناء في المدن الجديدة محدودة.. ولا تصالح في تغيير نشاط شقق المليون وحدة.









أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أنه جارٍ الانتهاء من مراحل تنفيذ محطة محولات جديدة بمدينة ١٥ مايو جهد ( ٢٢٠ / ٦٦ / ١١ ) ك . ف . أ بقدرة مرحلية ١٢٠ ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع بإضافة محول جهد ٦٦ / ١١ بقدرة ٤٠ ميجا فولت أمبير لتغذية مناطق التوسعات الشرقية للمدينة.





وأوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، أن محطة محولات مايو الجديدة تغذي مناطق التوسعات الشرقية بالمدينة وتشمل مناطق الإسكان الاجتماعي المختلفة( 90 فدانًا – 120 فدانًا - ٥٠ فدانًا - ٢٩٠ فدانًا) و مناطق بيت الوطن، ومنطقة ١٠٠ فدان، وما يستجد من أعمال بالمناطق المذكورة .





وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمحطة، وجارٍ حاليا الانتهاء من أعمال الاختبارات ومن المتوقع دخول المحطة الخدمة في نهاية أغسطس الجاري، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها جهاز المدينة لخدمة سكانها وخاصة سكان مناطق الإسكان الاجتماعي.





وكشف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان عن قائمة بأهم مشروعات الطرق التى ينفذها الجهاز خلال العام المالى الحالى 2020 - 2021.





وأوضح "نصار" فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن عدد المشروعات يبلغ 15 مشروعا ويصل إجمالى استثماراتها لأكثر من 9 مليارات جنيه، على رأسها محور ترعة الزمر الحر بمحافظة الجيزة، و بطول 12 كيلو مترًا بالإضافة إلى محاور الخدمة، بتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه ومن المتوقع أن ينتهى تنفيذها بالكامل خلال عامين وينتهي في يونيو 2022.





وقال المهندس عمرو عبد الهادى مدير الإدارة الفنية للجهاز، إن من بين المشروعات مشروع طريق أبو الروس مطوبس فوة بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، ويشمل المشروع 10 أعمال لكبارى بالمناطق الثلاث.





وأضاف عبدالهادى لـــ"صدى البلد"، أن من بين المشروعات طريق الرياض - سيدى سالم بطول يتجاوز 31 كيلو مترا باستثمارات حوالى 500 مليون جنيه.





وتابع أنه سيتم كذلك تنفيذ مشروع المرحلتين الثانية والثالثة من محور منفلوط - الداخلة بطول 250 كيلو مترًا، باستثمارات 2.5 مليار جنيه تقريبا.





كما يتم تنفيذ عدة مشروعات لربط القرى بالبحر الأحمر بأطوال 263 كيلو مترا تقريبا، و باستثمارات 365 مليون جنيه، ومقرر تنفيذها على عدة مراحل حتى يناير 2022.





وكذا مشروع الطريق الإقليمي الشرقي حول أسوان بطول 23 كيلومترا و باستثمارات تصل إلى 473 مليون جنيه، ومن المقرر انتهاؤه فى ديسمبر 2021.





كما كشفت مصادر بوزارة الإسكان عن استمرار تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 حتى نهاية المدة القانونية التى حددتها الدولة.





وأوضحت المصادر لـــ"صدى البلد"، أن نطاق عملها يقتصر على المخالفات فى المدن الجديدة وهى محدودة للغاية نظرا لالتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.





وتابعت المصادر، أنه لا توجد مخالفات فى المدن الجديدة، حيث يلتزم الجميع "أفراد وشركات ومستثمرون" وجمعيات بالنسبة البنائية المقررة فى كل مشروع، والارتفاعات المحددة من وزارة الدفاع والجهات المنظمة لقواعد الطيران.





وأشارت إلى أن أغلب المخالفات بالمدن الجديدة تتعلق باستكمال السطوح كوحدة سكنية متكاملة أو استخدام البدروم كجزء من وحدة سكنية أو بروز أو إغلاق بلكونة أو فتحها بما يخالف الاشتراطات، وكلها مخالفات يتم التعامل معها بموجب القانون وعددها محدود للغاية.



