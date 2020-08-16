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"متحدث المنوفية": مستودعات البوتاجاز مستوفية الشروط والرقعة السكنية زحفت عليها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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عادل نصار
علق معتز حجازى، المتحدث باسم محافظة المنوفية، على وجود مستودعات للبوتاجاز داخل الحيز العمرانى، قائلًا:"كافة هذه المستودعات كانت مستوفية للشروط وقت أصدار التراخيص ولكن الرقعة السكنية هى التى زحفت عليها".

وأضاف " حجازى"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن رخص مستودعات البوتاجاز صدرت جميعها مطابقة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية فى وقتها، مشددًا على أنه يتم متابعتها بشكل مستمر للتأكد من شروط السلامة،لافتًا إلى أن القانون لا يسمح مطلقًا أن يمارس أحد نشاطًا يهدد حياة وسلامة المواطنين دون ترخيص.

من جانبه طالب أحمد مصطفى شاهد عيان على انهيار منزل بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، خلال اتصال مشترك، بمواجهة ما اسماه "مستودعات الموت"، ممكن يعملون بعيدًا عن القانون، وتابع:" احنا عشنا فى رعب بسبب قوة الانفجار الذى وقع بالمنزل المنكوب مشفتهاش فى حياتى".

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