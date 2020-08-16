محمود علم الدين: تصنيف شنجهاي الصيني من أقوى التصنيفات العالمية للجامعات.. فيديو

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة ، أن تصنيف شنجهاي الصيني يعتبر من اقوي التصنيفات العالمية للجامعات من خلال مجموعة متغيرات مرتبطة بأداء الجامعة مؤكدا أن جامعة القاهرة من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم .





وأوضح علم الدين خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، أن من ضمن هذه المقاييس جودة هيئة التدريس ومستوى الأداء الأكاديمي ومستوى الخريجين وتميزهم وهذه المتغيرات تقاس بشكل تحليل من خلال الرصد الميداني .





وأوضح علم الدين ، أن تصنيف شنجهاي متميز لأن هناك 30 ألف جامعة يخرج منها ألف جامعة وبعد ذلك يحدث ترتيب للجامعات .





وتابع : النشر العلمي الدورى من اهم اسباب اختيار الجامعات مؤكدا علي انه خلال الـ6 شهور الماضية تم عمل 271 آلاف و 754 إشارة لبحوث .





واستكمل : جامعة القاهرة لها حركة نشر دورية متميزة في معظم التخصصات بالإضافة إلى مستوى الأداء الأكاديمي .