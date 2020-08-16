AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود علم الدين: تصنيف شنجهاي الصيني من أقوى التصنيفات العالمية للجامعات.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:08 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة ، أن تصنيف شنجهاي الصيني يعتبر من اقوي التصنيفات العالمية للجامعات من خلال مجموعة متغيرات مرتبطة بأداء الجامعة مؤكدا  أن جامعة القاهرة من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم .

وأوضح علم الدين خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز ، أن من ضمن هذه المقاييس جودة هيئة التدريس ومستوى الأداء الأكاديمي  ومستوى  الخريجين وتميزهم وهذه المتغيرات تقاس بشكل تحليل من خلال الرصد الميداني .

وأوضح علم الدين ، أن تصنيف شنجهاي متميز لأن هناك 30 ألف جامعة يخرج منها ألف جامعة وبعد ذلك يحدث ترتيب للجامعات .

وتابع : النشر العلمي الدورى من اهم اسباب اختيار الجامعات مؤكدا علي انه خلال الـ6 شهور الماضية تم عمل 271 آلاف و  754 إشارة لبحوث .

واستكمل : جامعة القاهرة لها حركة نشر دورية متميزة في معظم التخصصات بالإضافة إلى مستوى الأداء الأكاديمي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. إدراج جامعة حلوان في تصنيف CWUR العالمي لعام 2020/2021

جامعة المنوفية تتقدم فى تصنيف التايمز Times Higher Education البريطاني

جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في العلوم الطبية بـ تصنيف شنغهاي 2020

منها علوم الأدوية.. جامعة القاهرة تتصدر في 14 تخصصا علميا بالتصنيف الصيني 2020

تفوقت على جامعات أوروبية ويابانية.. جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم

في تصنيف شنغهاي.. جامعة الزقازيق ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا

ترشيحاتنا

أول رد فعل من شريف إكرامي بعد قرار إنهاء علاقته مع الأهلي

دعاء بين العصر والمغرب .. أفضل 4 أدعية لقضاء الحوائج

ابنة شويكار: أمي كانت تشعر بقرب الخاتمة وقالت أنا رايحة المستشفى ومش راجعة

لمكافحة التستر التجاري.. الملك سلمان يصدر أمرا ساميا

رضا عبدالعال لـ صدى البلد: حركة الأهلي مع شريف إكرامي قلة أصل مش جديدة عليهم وسببها نجل شوبير

زيارة غير معلنة.. إعلام ليبي: وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع