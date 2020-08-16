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رياضة

بعد إصابته بفيروس كورونا.. نجم الهلال السعودي يكشف تطورات حالته الصحية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف النجم البيروفي أندريه كاريلو، جناح نادي الهلال السعودي، عن تطورات حالته الفنية والبدنية، بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وأصيب كاريلو "28 سنة"، بفيروس "كورونا" المستجد، قبل استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.

وبعد شفاءه من الفيروس، لم يشارك كاريلو في العديد من الحصص التدريبية، ليرفض الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول، الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي.

واكتفى كاريلو، بالدخول كلاعب بديل، في المباريات التي خاضها الهلال، في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الاستئناف.

وعن ذلك يقول كاريلو، في تصريحات تلفزيونية": "أنا في أحسن حال، فنيًا وبدنيًا".

وشدد النجم البيروفي، على جاهزيته الكاملة، لمواجهة الهلال امام الأهلي، مساء الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري المحترفين.

وأكد أندريه كاريلو، على أن مواجهة الأهلي السعودي، لن تكون سهلة أبدًا للهلال، خاصة أنه منافس شرس، له أهدافه الخاصة.

وبخصوص حسم الهلال، للقب الدوري، بعد اتساع الفارق في الصدارة، مع النصر "الوصيف"، إلى 9 نقاط، أوضح كاريلو، أن الأمر لم ينته بعد، ولابد على الفريق، أن يتعامل مع كل مباراة بشكل منفرد، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.
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